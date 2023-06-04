Тайвань зафиксировал приближение 15 летательных аппаратов НОАК

Два китайских вертолета КА-28 вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня

ГОНКОНГ, 4 июня. /ТАСС/. Оборонное ведомство Тайваня зафиксировало за минувшие сутки приближение к острову 15 летательных аппаратов и 7 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте ведомства.

Как указывается в заявлении, два противолодочных вертолета КА-28 вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня.

В сообщении подчеркивается, что в ответ была поднята авиация, а также переданы предупреждения.

НОАК регулярно отправляет в район Тайваня свои корабли и самолеты на фоне обострения отношений между двумя берегами пролива после состоявшегося в августе 2022 года визита в Тайбэй занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Вслед за этим на Тайване побывали еще несколько делегаций американских законодателей и губернаторов. В Пекине подобные визиты считают провокациями, вмешательством во внутренние дела КНР и поддержкой тайваньских сепаратистов.

Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его считают неотъемлемой частью единой страны. Вашингтон остается для Тайбэя главным поставщиком вооружений и военной техники.