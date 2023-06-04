Глава МО Германии два года назад считал невозможными поставки оружия в зону конфликта

Германии необходимо перестраивать свою оборонную политику в свете поставок вооружения Украине, считает Борис Писториус

ТОКИО, 4 июня. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус признался, что еще два года назад не смог бы себе представить и считал невозможными поставки его страной вооружения в зону какого-либо конфликта.

"Если бы кто-то сказал мне два года назад, что Германия будет поставлять тяжелое вооружение, боеприпасы и прочее в охваченный войной регион, я бы не поверил. Я бы сказал, что это невозможно", - заявил он в воскресенье, выступая на проходящем в Сингапуре международном форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла". Трансляция велась на сайте форума.

Писториус пояснил, что поставки Германией вооружения Украине - это "настоящая смена парадигмы", которая требует от германского правительства перестраивать свою оборонную политику, в том числе в области контроля за экспортом вооружений.

Ранее на этой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что странам НАТО необходимо нарастить производство оружия, так как запасы вооружений истощились из-за поставок Киеву. До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также отмечал, что Евросоюз истощил свои военные запасы, предоставляя вооружение Украине.