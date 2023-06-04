КНДР назвала обсуждение запуска ее спутника в СБ ООН вмешательством во внутренние дела

Запуск разведывательного спутника был "законной контрмерой" на военную угрозу со стороны США и "их сателлитов", сообщила заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон

СЕУЛ, 4 июня. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН вмешался во внутренние дела КНДР и нарушил ее суверенитет, когда в пятницу по требованию США обсуждал запуск ее ракеты-носителя со спутником. Об этом заявила заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, слова которой в воскресенье опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Я сильно недовольна тем, что Совет Безопасности ООН так часто ставит под вопрос использование суверенных прав КНДР по указке США, и решительно отвергаю это как самое несправедливое и предвзятое нарушение суверенитета и вмешательство во внутренние дела", - отметила Ким Ё Чжон.

По ее словам, в настоящий момент на орбите Земли находятся больше 5 тыс. спутников различного предназначения, освоением космоса занимаются даже частные компании. "И в таких реалиях Совет Безопасности ООН продолжает дискриминационные и грубые действия, обсуждая только запуск спутника КНДР", - подчеркнула сестра лидера республики Ким Чен Ына.

Обсуждение права суверенного государства на развитие космоса "следует воспринимать как оскорбление и серьезное искажение духа Устава ООН", добавила она. Ким Ё Чжон также сказала, что запуск разведывательного спутника был "законной контрмерой" на военную угрозу со стороны США и "их сателлитов". КНДР продолжит пользоваться "всеми правами суверенного государства, включая право на запуск спутника".

Радио "Голос Кореи" со ссылкой на Государственное управление по освоению космоса сообщило, что 31 мая ракета "Чхоллима-1" с военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала в Желтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива. Власти КНДР отметили, что планируют провести повторный запуск в ближайшее время после выявления и исправления неполадок. В Республике Корея заявили о поисках обломков и частей ракеты, которая упала в 200 км от южнокорейского острова Очхондо.

На заседании Совета Безопасности ООН в пятницу заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что Россия удивлена тем, что ООН после ракетного запуска КНДР не сделала в своих заявлениях никаких указаний на деструктивную роль США, Южной Кореи и Японии в Северо-Восточной Азии.