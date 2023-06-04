Reuters: около 20 глав разведывательных служб провели тайную встречу в Сингапуре

Как отмечает агентство, встречи организует правительство Сингапура, и они несколько лет проводятся параллельно с конференцией "Диалог Шангри-Ла"

ТАСС, 4 июня. Высокопоставленные чиновники разведывательных агентств порядка 20 стран провели тайную встречу в Сингапуре на этой неделе. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, на встрече присутствовали директор Национальной разведки США Эврил Хейнс и директор исследовательского и аналитического отдела разведки Индии Самант Гоэль.

"Встреча является важным элементом международной теневой повестки дня", - приводит слова одного из источников агентство. Он также отметил, что такие мероприятия способствуют глубокому пониманию намерений сторон и результата, к которому они стремятся.

По данным источников, встречи организует правительство Сингапура, и они несколько лет проводятся параллельно с конференцией "Диалог Шангри-Ла", но ранее о них не сообщалось.

Как отмечает Reuters, посольство США в Сингапуре сообщило, что не располагает данными о встрече. Правительства КНР и Индии на данный момент не предоставили комментариев.

"Диалог Шангри-Ла" проводится регулярно с 2002 года, в 2020 и 2021 годах конференция отменялась из-за пандемии коронавируса. Организатором крупнейшего в Азиатско-Тихоокеанском регионе форума по безопасности выступает лондонский Международный институт стратегических исследований. В прошлом году из-за ситуации на Украине организаторы отозвали приглашение российской стороне участвовать в форуме, в этом году оно не направлялось.