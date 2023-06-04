В Китае выступили против цветных революций и хаоса в Азиатско-Тихоокеанском регионе

По словам министра обороны КНР Ли Шанфу, суть уважения между странами заключается в признании стратегической автономии и права на развитие друг друга

ПЕКИН, 4 июня. /ТАСС/. Китай будет стремиться не допустить цветных революций и хаоса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом в воскресенье заявил министр обороны КНР Ли Шанфу на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла".

"Некоторые страны умышленно вмешиваются во внутренние дела других государств и играют определенную роль в делах других стран. Они нередко прибегали к односторонним санкциям и силовому принуждению. Они устраивали цветные революции и войны чужими руками в разных регионах мира, создали хаос и турбулентность, после чего просто ушли, оставив после себя бардак. Мы никогда не должны допустить повторения подобных вещей в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал Ли Шанфу в ходе выступления. Трансляция велась на сайте форума.

По его словам, "взаимное уважение должно взять верх над запугиванием и гегемонией". "Мы категорически против того, чтобы навязывать другим свою волю, ставить свои интересы выше интересов других и преследовать свою безопасность за счет других", - отметил Ли Шанфу.

Китайский министр заявил, что суть взаимного уважения заключается в признании стратегической автономии и права на развитие друг друга.

Международная конференция по безопасности "Диалог Шангри-Ла" проходит 2-4 июня в Сингапуре.