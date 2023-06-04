Премьер Эстонии заявила, что Украина не сможет присоединиться к НАТО до конца конфликта

При этом Кая Каллас отметила, что поддерживает путь Киева к членству в альянсе

ТОКИО, 4 июня. /ТАСС/. Украина не сможет присоединиться к альянсу, пока на ее территории идет конфликт, и в НАТО это понимают. Об этом в воскресенье заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, выступая на проходящем в Сингапуре международном форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла".

"Что касается [саммита НАТО в] Вильнюсе. Конечно, мы поддерживаем путь Украины к членству в НАТО. Все понимают, что этого не может произойти, пока идет война. Но нам нужны будут более четкие формулировки, чем те, что были в Бухаресте", - отметила она. Трансляция велась на сайте форума.

В середине мая газета The Washington Post сообщила со ссылкой на свои источники, что страны НАТО решили не направлять Украине приглашение стать членом Североатлантического альянса на саммите в литовской столице, однако они обсуждают возможность наращивания взаимодействия с Киевом и сроки его вступления в военный блок. По сведениям издания, среди входящих в альянс государств, несмотря на призывы Киева, сложился консенсус относительно того, что НАТО во время встречи на высшем уровне 11-12 июля в Вильнюсе не направит Украине официальное приглашение о вступлении.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что Украина со временем станет членом НАТО, однако отказался предоставлять План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в Конституцию Украины, закрепляющие стремление в НАТО. Президент страны Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс.