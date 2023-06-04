В Китае заявили, что создание блоков типа НАТО в Азии чревато водоворотом конфликтов

Министр обороны КНР Ли Шанфу отметил, что не нужно забывать о катастрофах, вызванных двумя мировыми войнами и холодной войной

ПЕКИН, 4 июня. /ТАСС/. Создание военных альянсов наподобие НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) ввергнет его в водоворот конфликтов. Такое мнение выразил в воскресенье министр обороны Китая Ли Шанфу на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла".

"Истинный замысел создания военных альянсов наподобие НАТО в АТР состоит в том, чтобы держать страны региона в заложниках, подогревать конфликты и конфронтацию. Такие попытки лишь ввергнут регион в водоворот раскола, споров и конфликтов", - заявил Ли Шанфу. Трансляция его выступления велась на сайте конференции.

По словам китайского министра, ни одна стратегия не должна основываться на идеологии и быть направлена на создание эксклюзивных военных союзов, нацеленных "против воображаемых угроз". "Как показывает история, блоковая политика, разделение и конфронтация никогда не обеспечивали подлинной безопасности. Сегодня они могут только обострить напряженность в регионе и дестабилизировать его", - сказал Ли Шанфу.

"Мы никогда не должны забывать о катастрофах, вызванных двумя мировыми войнами и холодной войной. Мы никогда не должны допускать повторения подобных трагедий", - резюмировал глава оборонного ведомства Китая.

Международная конференция по безопасности "Диалог Шангри-Ла" проходит 2-4 июня в Сингапуре.