В Минобороны Китая заявили о приверженности страны к мирному урегулированию кризисов

Глава оборонного ведомства Ли Шанфу отметил, что КНР приложила большие усилия для содействия политическому примирению

ПЕКИН, 4 июня. /ТАСС/. Китай считает, что региональные конфликты должны разрешаться путем мирных переговоров, а не усиленным разжиганием конфронтации. Об этом в воскресенье заявил министр обороны КНР Ли Шанфу на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла"

"Существует два подхода к устранению разногласий. Один обостряет напряженность и подливает масла в огонь, в то время как другой стремится к консенсусу и способствует примирению и переговорам. Совершенно очевидно, какой из подходов является правильным", - сказал Ли Шанфу в ходе выступления, которое транслировалось на сайте форума.

По его словам, "Китай привержен поддержанию мира в урегулировании международных кризисов по вопросам, касающимся Ближнего Востока, Корейского полуострова и Украины". "Китай сыграл конструктивную роль и приложил большие усилия для охлаждения ситуации и содействия политическому примирению", - добавил Ли Шанфу.

"Между тем некоторые страны расширяют военные базы, усиливают военное присутствие и гонку вооружений в [Азиатско-Тихоокеанском регионе] регионе, передают ядерно-оружейные технологии неядерному государству", - отметил китайский министр.

Ли Шанфу добавил, что "на самом деле страны региона обладают мудростью и способностью разрешать свои разногласия и споры".