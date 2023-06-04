Эксперт: КНДР не уведомит Международную морскую организацию о будущих пусках ракет

Как считает международный обозреватель Ким Мён Чхоль, Пхеньян примет такое решение из-за того, что организация приняла резолюцию, осуждающую действия страны

СЕУЛ, 4 июня. /ТАСС/. КНДР не станет уведомлять Международную морскую организацию (ИМО) о пуске космической ракеты-носителя в следующий раз, так как ИМО приняла резолюцию с осуждением действий Пхеньяна. Такое мнение выразил международный обозреватель Ким Мён Чхоль, слова которого в воскресенье привело Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Поскольку Международная морская организация ответила на заблаговременное уведомление КНДР о пуске спутника принятием резолюции против страны, мы будем считать это выражением ее официальной позиции, что заблаговременное уведомление больше не требуется. В будущем организация должна сама знать сроки пусков спутников народной республики и место падения ракеты-носителя и принимать соответствующие меры. Организация должна быть готова взять на себя всю ответственность за последствия", - подчеркнул Ким Мён Чхоль.

Как указал обозреватель, комитет по безопасности на море ИМО в день пуска ракеты 31 мая принял резолюцию, в которой назвал меры Пхеньяна по укреплению обороны "нарушением резолюций Совета Безопасности ООН" и "угрозой международной морской безопасности". По его мнению, такой шаг соответствует враждебной политике по отношению к КНДР со стороны США и их сателлитов.

"Впервые в своей истории ИМО сфабриковала резолюцию с критикой ракетного пуска конкретного государства", - добавил аналитик. Этот факт доказывает, что организация стала полностью политизированной и отошла от своей "изначальной задачи" - способствовать международному сотрудничеству при обеспечении безопасности на море, указал он.

Обозреватель отметил, что Пхеньян уведомил Токио, как предписывает ИМО, и заблаговременно информировал саму организацию о сроках пуска и местах падения частей ракеты, "хотя это не было обязательным". "Удивительно, что Международная морская организация, получив наше заблаговременное извещение, заявила, что оно не было обязательным, а затем бессовестно говорила о каком-то "нарушении правил", - подчеркнул эксперт.

Ким Мён Чхоль напомнил, что укрепление обороны, в том числе запуск ракет, является законным правом суверенного государства, закрепленным в Уставе ООН. Во время ракетных пусков КНДР еще ни одна страна не пострадала, хотя у западных государств случались инциденты, подытожил он.