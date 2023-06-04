Президент Кубы поздравил Рауля Кастро с 92-летием

Мигель Диас-Канель выразил уверенность, что лидер Кубинской революции готов защищать социализм с большей силой

ГАВАНА, 4 июня. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель поздравил в субботу лидера Кубинской революции Рауля Кастро с 92-летием и заявил, что не сомневается в его готовности с большей силой защищать социализм.

"С днем рождения, дорогой Рауль! Для нас огромная привилегия встречать 92-летие человека, готового, вставив ногу в стремя, защищать Родину, революцию и социализм с большей силой, чем когда-либо. Пусть никто не сомневается в этом", - написал глава государства на странице в Twitter.

Основные издания Кубы 3 июня выпустили материалы, посвященные жизни и деятельности Кастро, государственное телевидение транслировало передачи об одном из лидеров революции.

Кастро родился 3 июня 1931 года. В 2008-2018 годах был председателем Государственного совета и Совета министров Кубы (до 2019 года это был высший государственный пост в стране). Также с 2011 по 2021 год был первым секретарем ЦК Коммунистической партии Кубы. В 2021 году заявил, что уходит со всех государственных должностей, но продолжит быть "бойцом революции".