Китай продолжит участвовать в совместных военных учениях с Россией и другими странами

Министр обороны КНР Ли Шанфу добавил, что страна также продолжит расширять двусторонние и многосторонние обмены с другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона

ПЕКИН, 4 июня. /ТАСС/. Китай продолжит углублять двусторонние и многосторонние обмены в рамках международного армейского сотрудничества и участвовать в совместных военных учениях с Россией и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом в воскресенье заявил министр обороны КНР Ли Шанфу на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла".

"Мы продолжим участвовать в совместных учениях, включая совместные учения Китая и России "Морское взаимодействие", миротворческие миссии ШОС, китайско-камбоджийские учения "Золотой дракон", китайско-сингапурские сотруднические учения, а также учения "Мир и дружба" между Китаем, Малайзией, Таиландом, Вьетнамом, Лаосом и Камбоджей", - сказал Ли Шанфу в выступлении, которое транслировалось на сайте конференции.

Он отметил, что КНР "будет углублять и расширять двусторонние и многосторонние обмены с другими странами" Азиатско-Тихоокеанского региона.

Международная конференция по безопасности "Диалог Шангри-Ла" проходит 2-4 июня в Сингапуре.