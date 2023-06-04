4 июня, 05:34
Военная операция на Украине

Камбоджа призвала к коллективным усилиям по прекращению конфликта на Украине

Министр национальной обороны страны Теа Бань считает, что для прекращения конфликта "необходимы взаимные усилия сторон, которые включают прекращение использования силы"

ХАНОЙ, 4 июня. /ТАСС/. Камбоджа призывает международное сообщество предпринять коллективные усилия по прекращению конфликта на Украине. Об этом заявил в воскресенье заместитель премьер-министра, министр национальной обороны Камбоджи Теа Бань, выступая на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла".

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Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Камбоджа поддерживает все инициативы, которые предлагают политическое решение для прекращения этого конфликта, такие как предложенный Китаем состоящий из 12 пунктов план по урегулированию кризиса на Украине", - сказал Теа Бань. По его словам, Камбоджа призывает Россию и Украину остановить боевые действий и сосредоточиться на поиске путей мирного урегулирования конфликта. "Для прекращения конфликта необходимы взаимные усилия сторон, которые включают прекращение использования силы для решения проблем, уважение международного законодательства. Наиболее правильный выбор - прекращение боевых действий и возвращение за стол переговоров", - сказал камбоджийский министр в ходе своего выступления, трансляция которого велась на сайте форума.

Теа Бань также сообщил, что со своей стороны Камбоджа готова продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине в разминировании ее территорий. В начале этого года Камбоджа провела обучение 15 украинских специалистов по разминированию в соответствии с обещанием премьер-министра королевства Хун Сена, данным им на саммите АСЕАН, который прошел в Пномпене в ноябре 2022 года.

Камбоджа имеет значительный опыт в ликвидации тяжелых последствий военных конфликтов в виде неразорвавшихся боеприпасов после многолетних гражданских войн и вооруженных политических противостояний. 

Теги:
УкраинаКамбоджаРоссияВоенная операция на Украине
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