Спецпредставитель США призвал Китай повлиять на КНДР и соблюдать санкции СБ ООН

Сон Ким выразил сожаление, что в последние годы международное сообщество не смогло выступить одним фронтом с осуждением действий Пхеньяна

СЕУЛ, 4 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают Китай повлиять на КНДР с целью ее возвращения к переговорам, а также соблюдать в полном объеме резолюции Совета Безопасности ООН, касающиеся Пхеньяна. Об этом заявил спецпредставитель США по КНДР Сон Ким в интервью агентству Yonhap, опубликованном в воскресенье.

"Мы призываем Пекин использовать свое влияние, чтобы убедить КНДР воздерживаться от дальнейших дестабилизирующих действий и вернуться к переговорам. Мы призываем Пекин в полном объеме исполнять свои обязанности в рамках резолюций, которые члены Совета Безопасности ООН единогласно приняли", - заявил Сон Ким.

"Жаль, что в последние годы международное сообщество не смогло выступить одним фронтом с осуждением безрассудных и дестабилизирующих действий КНДР", - сказал американский дипломат. Он также отметил, что КНДР стала чаще прибегать к "угрожающей и безответственной риторике", включая заявления об учениях с отработкой действий при ударе тактическим ядерным оружием.

"Важно донести до КНДР, что ее поведение, нацеленное на эскалацию, имеет последствия. Она должна понимать, что путь вперед лежит только через дипломатию", - добавил специальный представитель. Он рассказал, что США поддерживают консультации с Республикой Корея и Японией относительно того, как лучше всего установить контакт с КНДР, "сдержать агрессию" и координировать усилия международного сообщества по соблюдению резолюций Совета Безопасности ООН.

Представитель Госдепартамента США повторил, что "любой ядерный удар" КНДР по Республике Корея вызовет "быстрый, решительный и сокрушительный ответ". По его словам, положения Вашингтонской декларации о более глубоком сотрудничестве в сфере сдерживания напрямую касаются ядерных угроз, которые стоят перед Сеулом. Учения и развертывание американских стратегических средств на Корейском полуострове укрепят совместное сдерживание, добавил Сон Ким.