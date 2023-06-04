МО Китая заявило, что свобода судоходства не должна быть предлогом для гегемонии на море

Министр обороны КНР Ли Шанфу отметил, что каждый день видит много информации об иностранных кораблях и истребителях, заходящих в районы вблизи китайской территории, добавив, что они там находятся не для мирного прохода, а для провокации

ПЕКИН, 4 июня. /ТАСС/. Китай намерен бороться с использованием свободы судоходства в качестве предлога для гегемонии на море. Об этом в воскресенье заявил министр обороны КНР Ли Шанфу на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла".

"У нас нет никаких вопросов к свободе навигации и мирным транзитам. Ключевой момент здесь в том, что мы должны предотвращать попытки использовать эту свободу судоходства и мирные транзиты в качестве предлога для гегемонии судоходства. Как министр обороны я каждый день вижу много информации об иностранных кораблях и истребителях, заходящих в районы вблизи нашей территории. Они здесь не для мирного прохода. Они здесь для провокации", - заявил Ли Шанфу. Трансляция его выступления велась на сайте конференции.

Комментируя случаи опасного сближения между китайскими и американскими кораблями и самолетами в районе Южно-Китайского моря, Ли Шанфу сказал: "Почему все эти инциденты произошли в районах вблизи Китая, а не в районах вблизи других стран? Я думаю, это потому, что китайские корабли или истребители не занимались навигационной гегемонией в районах, прилегающих к другим странам".

Ранее канадская телекомпания Global News сообщила, что военный корабль КНР приблизился к американскому эсминцу менее чем на 150 метров в Южно-Китайском море. Инцидент произошел во время совместной американо-канадской миссии в Тайваньском проливе. Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США заявило, что действия китайского корабля "нарушали правила безопасного движения в международных водах".

30 мая Индо-Тихоокеанское командование ВС США заявило об "агрессивном маневре" китайского истребителя J-16 в отношении американского RC-135 над Южно-Китайским морем. Командование утверждало, что 26 мая самолет-разведчик Соединенных Штатов осуществлял там "регулярные безопасные операции".