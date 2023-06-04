В Австралии заявили об отсутствии признаков "экспорта" НАТО в Индо-Тихоокеанский регион

Вице-премьер страны Ричард Марлз сообщил, что Канберра серьезно относится к своим обязательствам в регионе и к выбору партнеров, с которыми стремится развивать сотрудничество

СИДНЕЙ, 4 июня. /ТАСС/. Австралия не видит признаков "экспорта" НАТО в Индо-Тихоокеанский регион, союзы страны с участием западных государств направлены на поддержание мира в регионе и обмен технологиями. С таким заявлением выступил в воскресенье вице-премьер страны Ричард Марлз.

"Что касается мнений о том, что сейчас происходит "экспорт" альянса НАТО в Индо-Тихоокеанский регион, то с точки зрения Австралии это не так. Я хочу сказать предельно ясно, что этого нет", - подчеркнул Марлз, отметив, что Канберра очень серьезно относится к своим обязательствам в регионе и к выбору партнеров, с которыми она стремится развивать сотрудничество.

Также Марлз отметил, что все усилия Австралии направлены на поддержание мира и стабильности в регионе и именно это является ключевой целью таких организаций, как Quad (Четырехсторонний диалог по безопасности с участием Австралии, Индии, США и Японии) и AUKUS (трехсторонний военный альянс Австралии, Великобритании и США).

"На протяжении последнего года [после прихода к власти нового правительства в мае 2022 года] мы были предельно откровенны и относительно участия Австралии в этих организациях, и их роли в регионе. AUKUS - это партнерство для обмена технологиями, в рамках которого Австралия получает возможности для создания атомных подводных лодок. Мы открыто сообщили миру о том, что намерены делать с полученными технологиями, и как с их помощью собираемся обеспечивать коллективную безопасность и порядок, основанный на правилах", - уточнил вице-премьер.

Международная конференция по безопасности "Диалог Шангри-Ла" проходит 2-4 июня в Сингапуре.