Командующий KFOR осудил "односторонние действия" Приштины на севере Косова

Итальянский генерал Анджело Микеле Ристучча считает, что руководство непризнанной республики не должно было настаивать на своих мэрах

РИМ, 4 июня. /ТАСС/. Командующий Силами НАТО для Косова (СДК, англ. KFOR - прим. ТАСС), итальянский генерал Анджело Микеле Ристучча осудил "односторонние действия", предпринятые Приштиной и приведшие к последнему обострению ситуации в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии.

"Премьер [непризнанного] Косова Альбин Курти в одностороннем порядке решил, что албанские мэры, не признанные сербским большинством, могут вступить в должность, не приняв во внимание предупреждения и советы не делать этого всего международного сообщества. Другим односторонним действием правительства Приштины стало решение прибегнуть к силовым методам, не проконсультировавшись с нами. Нам пришлось вмешаться, чтобы не допустить трагедии", - сказал Ристучча в опубликованном в воскресенье в газете Corriere della Sera интервью.

"Не будем делать вид, что такая ситуация нормальна. Эти решения принимаются без должной координации с нами и заинтересованными сторонами. И такое происходит не первый раз. Такой подход не способствует взаимному доверию", - подчеркнул генерал. По его убеждению, без Сил для Косова регион стал бы "еще одним очагом войны".

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая, когда спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должности глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая Силы НАТО для Косова оцепили здания администраций, у которых начались протесты местных жителей, впоследствии переросшие в столкновения.

Как сообщил ранее президент Сербии Александар Вучич, за помощью в больницу Косовска-Митровицы обратились 52 серба, из них трое получили тяжелые ранения. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подчеркнул 29 мая, что армия страны приведена в повышенную боевую готовность в связи с ситуацией в Косове и Метохии, а ее подразделения размещены вдоль административной линии с автономным сербским краем.