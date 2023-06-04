4 июня, 08:33

Правительство Венгрии изменило видеоролик с изображением Крыма, отнеся его к Украине

Naomi Baker/ Getty Images
Будапешт
© Naomi Baker/ Getty Images

Крымский полуостров на схематичной карте ранее был отнесен к России

БУДАПЕШТ, 4 июня. /ТАСС/. Правительство Венгрии изменило в воскресенье в своем политическом рекламном видеоролике изображение карты Европы, обозначив на ней Крым как часть территории Украины. Еще день назад Крымский полуостров на этой схематичной карте был отнесен к России.

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Новый вариант этого видеоролика появился в воскресенье на сайте правительства Венгрии после официального демарша МИД Украины. В Киеве вызвало недовольство условное изображение карты, на которой Крым закрашен тем же цветом, что и вся территория России. "Обозначение Крымского полуострова территорией, не входящей в состав Украины, противоречит неоднократно заявленной позиции официального Будапешта о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил украинский МИД.

По каким причинам это произошло, правительство Венгрии не сообщило. Однако одновременно с эти видеороликом на его сайте, а также на экранах венгерского телевидения появился другой, с несколько иным сюжетом, в котором тоже есть карта, но на ней Крым отнесен к Украине. Оба видеоролика - политическая реклама, предназначенная для венгерских граждан и направленная против внутренней оппозиции, которая по мнению правительства, "пытается втянуть Венгрию в войну на Украине".

Ранее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что "поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины" и осуждает действия России. В этом смысле его позиция соответствует общей позиции Евросоюза. В то же время Венгрия по-прежнему отказывается поставлять оружие на Украину и не разрешает его транспортировку по своей территории другими странами. Она последовательно с самого начала украинского конфликта призывает к его урегулированию мирным путем за столом переговоров.

Видеоролик, вызвавший недовольство в Киеве, содержит призыв к прекращению военных действий.

В феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% проголосовавших избирателей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта этот документ ратифицировало Федеральное собрание. Киев отказывается признавать результаты референдума. 

Теги:
УкраинаРоссияВенгрияКрым
© Информационное агентство ТАСС
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