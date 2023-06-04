Суданский спецназ заявил, что сбил принадлежавший армии самолет

В Вооруженных силах страны информацию о сбитом самолете пока не комментировали

ТАСС, 4 июня. Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана в воскресенье сбили военный самолет МиГ, принадлежавший вооруженным силам страны, после атаки по спецназовским позициям в районе города Бахри в провинции Хартум. Об этом говорится в заявлении представителя спецназа, опубликованном в Twitter.

"Силы быстрого реагирования сбили в воскресенье утром самолет марки "МиГ", принадлежавший сторонникам прежнего режима (имеются в виду вооруженные силы Судана - прим. ТАСС). Сегодня утром самолеты противника нанесли удар по позициям наших войск в районе Бахри", - сообщается в пресс-релизе спецназа.

Представитель СБР также написал о жертвах среди спецназа в результате атаки ВВС, однако подробностей об их числе не привел.

В Вооруженных силах Судана информацию о сбитом самолете пока не комментировали.