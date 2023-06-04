На Украине сообщили, что 44% бомбоубежищ в Киеве закрыты или непригодны

По данным "Страны", проверили более 1 тыс. убежищ

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Проверка бомбоубежищ в Киеве показала, что почти половина бомбоубежищ в столице не работают. Об этом сообщил министр стратегических отраслей Александр Камышин.

Как свидетельствуют данные проверки, опубликованные изданием "Страна", всего проверено более 1 тыс. убежищ, 11% из них были закрыты, еще 33% - непригодны.

3 июня глава МВД Игорь Клименко сообщил, что проверка бомбоубежищ по всей стране показала, что каждое четвертое из них либо закрыто, либо непригодно к использованию.

Вопрос о работе бомбоубежищ на Украине был поднят в середине мая, когда жители украинских городов не смогли попасть в укрытия во время воздушных тревог. В ночь на 1 июня с этой проблемой столкнулись жители Киева. Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ответственностью столичным чиновникам.

В ответ мэр Киева Виталий Кличко предложил Зеленскому разделить с ним ответственность, поскольку защитные сооружения находятся в ведении руководителей районов города и контролируются главой военной администрации, которых назначает лично президент. Кличко напомнил Зеленскому, что у мэра нет полномочий не только уволить главу района, но даже объявить ему выговор. Он также направил в правительство письмо с предложением уволить главу Деснянского района Киева Дмитрия Ратникова, откуда поступило больше всего жалоб на закрытие убежища. В свою очередь Ратников предложил Кличко вместе подать в отставку.

2 июня на сайте главы государства появилась петиция за отстранение Кличко от должности на время расследования ситуации с бомбоубежищами в столице, которая в очередной раз обострила давний конфликт офиса президента с мэром. Сам он считает, что за давлением на него стоят опасения команды Зеленского относительно его возможного участия в будущих выборах.