Ниинистё заявил, что Финляндию будут защищать в первую очередь финны

По словам президента Финляндии, вступление его страны в НАТО открыло новую эру в истории

СТОКГОЛЬМ, 4 июня. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё возложил в первую очередь на финнов задачу защиты страны после вступления в НАТО. Соответствующее заявление содержится в опубликованном на его официальном сайте распоряжении.

"Вступление в оборонный альянс НАТО открыло новую эру в истории нашей страны. Финляндию по-прежнему будут защищать в первую очередь финны, но мы будем делать это вместе с нашими союзниками. Самым значительным вкладом Финляндии в совместное сдерживание и оборону НАТО будет защита нашей собственной территории", - отметил президент в распоряжении, подчеркнув, что Финляндия "в то же время несет ответственность за общие обязательства НАТО и активно участвует в развитии альянса".

По словам Ниинистё, в армии страны "ведется неустанная работа для обеспечения безопасности Финляндии в будущем". "Ведется обширная работа по координации нашей обороны в рамках общей обороны НАТО. На это еще потребуется время, но мы можем с уверенностью смотреть в будущее", - добавил он.

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав НАТО в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых Анкарой в терроризме или участии в попытке государственного переворота в 2016 году. 28 июня 2022 года в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, по итогам которых был подписан трехсторонний меморандум, представлявший собой дорожную карту для Стокгольма и Хельсинки по вступлению в НАТО. Парламент Турции 31 марта 2023 года одобрил протокол о присоединении к альянсу Финляндии, страна стала участником НАТО 4 апреля. От Швеции Анкара требует выполнения обязательств подписанного в Мадриде меморандума.