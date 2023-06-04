Во Франции опубликовали декреты о повышении пенсионного возраста до 64 лет

Затронутые в декретах статьи, в частности, касаются повышения пенсионного возраста для некоторых пожарных, сиделок, полицейских, авиадиспетчеров и тюремных охранников

ПАРИЖ, 4 июня. /ТАСС/. Правительство Франции опубликовало в воскресенье два декрета, которые регламентируют повышение пенсионного возраста для ряда профессий с 62 до 64 лет. Это произошло за несколько дней до начала массовых демонстраций против пенсионной реформы и рассмотрения в Национальном собрании (нижняя палата парламента) законопроекта об отмене повышения возраста выхода на пенсию.

В частности, затронутые в декретах статьи закона о социальном финансировании на 2023 год касаются повышения пенсионного возраста для некоторых "активных госслужащих" (пожарные, сиделки) и "сверхактивных госслужащих" (полицейские, авиадиспетчеры, тюремные охранники). Они все еще могут выйти на пенсию до 64 лет, однако их минимальный пенсионный возраст вырастет с 57 до 59 лет и с 52 до 54 лет соответственно. Для людей, начавших работать рано, опубликована сводная таблица, где, в зависимости от дня рождения и даты начала карьеры, указывается возраст, с которого они могут выйти на пенсию.

Фактически эти положения закона вступают в силу после опубликования соответствующих декретов в официальном вестнике Journal officiel de la République française. Как уточняет телеканал BFM, эти два документа - первые из 31 декрета. Все они должны быть опубликованы до 1 сентября этого года.

При этом 6 июня по всей республике ожидаются массовые демонстрации противников реформы, которые требуют от властей отказаться от повышения пенсионного возраста, а также от отмены специальных пенсионных режимов для некоторых категорий граждан. Аналитики Министерства внутренних дел Франции ожидают, что в этих манифестациях примут участие от 400 тыс. до 600 тыс. человек.

8 июня в Нацсобрании начнется рассмотрение законопроекта группы независимых депутатов и представителей заморских территорий Франции об отмене пенсионной реформы. В правительстве страны уже выступили с резкой критикой инициативы, назвав ее неконституционной. 3 июня комиссия по социальным делам Нацсобрания отклонила первую статью этого законопроекта, в которой содержалось требование отказаться от повышения минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет для большинства категорий трудящихся. Теперь, если указанная группа депутатов и представителей намеревается сохранить данное положение в законопроекте, им придется принимать его через отдельную поправку.