Глава дипломатии Тайваня сообщил, что США участвуют в обучении военнослужащих острова

Джозеф У заявил, что Тайвань готов защищать себя в случае начала Китаем военных действий вне зависимости от того, будут ли США напрямую участвовать в гипотетическом конфликте на стороне властей острова

ЛОНДОН, 4 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты не только поставляют вооружение на Тайвань, но и помогают с обучением военнослужащих острова. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Тайваня Джозеф У (китайское имя - У Чжаосе) в воскресном интервью вещательной корпорации Би-би-си.

"Они (США - прим. ТАСС) направляют нам необходимое вооружение для самообороны Тайваня. В то же время Соединенные Штаты помогают Тайваню тренировать наших солдат, чтобы они были готовы к современной войне. Мы высоко ценим это", - сказал он. Джозеф У отметил, что Тайвань готов защищать себя в случае начала Китаем военных действий вне зависимости от того, будут ли США напрямую участвовать в гипотетическом конфликте на стороне властей острова.

Он подчеркнул, что напряженность вокруг Тайваня может негативно отразиться на всей мировой торговле, поскольку около 50% всех морских грузов идут через Тайваньский пролив. Кроме того, на Тайване производят порядка 60% всех полупроводников в мире, добавил глава внешнеполитического ведомства острова.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров является одной из провинций КНР. Напряженность в отношениях КНР и США обострилась в августе 2022 года после визита занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. На следующий день после его завершения Народно-освободительная армия Китая приступила к масштабным маневрам с ракетными стрельбами в шести зонах акватории крупнейшего китайского острова.