Ирак заявил, что рассчитывает на совместную работу с Сирией по борьбе с наркотрафиком

Глава иракского МИД Фуад Хусейн также выразил надежду на на совместную работу по борьбе с терроризмом и отмене санкций

КАИР, 4 июня. /ТАСС/. Власти Ирака рассчитывают на совместную работу с Сирией в области борьбы с контрабандой наркотиков. Об этом заявил в воскресенье глава иракского МИД Фуад Хусейн, выступая на пресс-конференции с его сирийским коллегой Фейсалом Микдадом перед началом двусторонних переговоров в Багдаде.

"Переговоры с сирийской стороной посвящены совместным усилиям по борьбе с контрабандой наркотиков. <...> Рассчитываем на совместную работу по борьбе с терроризмом, ликвидации наркоугрозы и отмене санкций", - заявил глава МИД Ирака. По его словам, ситуация в сфере безопасности в Сирии "напрямую влияет на Ирак, и наоборот". Трансляцию вел телеканал Al Hadath.

Хусейн призвал к действиям на региональном и международном уровнях, чтобы помочь Сирии выйти из сложной гуманитарной ситуации, в которой она находится, особенно в свете большого притока сирийских беженцев в соседние страны. "Мы приняли 250 тыс. сирийских беженцев, большинство из которых находятся в Иракском Курдистане", - сказал глава МИД Ирака.

Он приветствовал возвращение Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ). "Мы были среди инициаторов встреч ЛАГ, посвященных вопросу о возвращении сирийцам их места [в региональной организации], и мы рады их возвращению", - отметил министр.

Глава МИД Сирии прибыл в Багдад в субботу. В ходе официального визита, помимо переговоров с иракским коллегой, запланированы встречи с президентом Ирака Абдель Латифом Рашидом, премьер-министром Мухаммедом ас-Судани, спикером парламента Мухаммедом аль-Халбуси.

19 мая президент Сирии Башар Асад впервые с 2010 года принял участие в саммите ЛАГ в саудовском городе Джидда. Незадолго до этого Совет ЛАГ принял решение вернуть Сирии полноправное членство в региональной организации, которое было приостановлено в ноябре 2011 года.