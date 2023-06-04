Нетаньяху назвал "трагическим терактом" нападение на солдат на границе с Египтом

Израильская армия ранее заявила о перестрелке с вооруженным нападавшим в районе границы с Египтом

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал в воскресенье терактом нападение на египетско-израильской границе, в результате которого днем ранее были убиты трое израильских военнослужащих. С соответствующим заявлением он выступил на еженедельном заседании кабмина еврейского государства.

"Мы обновим инструкции, методы работы, а также средства, чтобы свести контрабанду (в районе границы с Египтом - прим. ТАСС) к минимуму и гарантировать, что такие трагические теракты больше не повторятся. Израиль направил египетскому правительству четкий сигнал: мы ожидаем, что совместное расследование будет исчерпывающим и тщательным. Это часть важного сотрудничества в сфере безопасности, которое существует в течение многих лет на благо обеих стран", - распространила высказывания Нетаньяху его канцелярия.

"Инцидент на египетской границе серьезен и необычен, и он будет тщательно расследован. Мы (Израиль - прим. ТАСС) сделаем все необходимые выводы относительно наших действий на южной границе, на израильско-египетской границе", - продолжил израильский премьер.

В субботу израильская армия сообщила о перестрелке с вооруженным нападавшим в районе границы с Египтом. На израильско-египетской границе нередко пресекаются попытки контрабанды наркотиков, отмечает газета The Times of Israel. В последние годы произошло несколько перестрелок между контрабандистами и израильскими солдатами, указывает издание.