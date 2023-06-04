4 июня, 11:44

ФРГ направит два корабля в Индо-Тихоокеанский регион в 2024 году

Министр обороны страны Борис Писториус сообщил, что этот шаг "не направлен против какой-либо страны"

БЕРЛИН, 4 июня. /ТАСС/. Германия в 2024 году отправит в Индо-Тихоокеанский регион фрегат и судно снабжения. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус на конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

"Это послужит защите международного порядка", - приводит слова министра телеканал N-TV. Согласно его утверждениям, этот шаг "не направлен против какой-либо страны".

В последний раз Германия направляла один корабль в район Южно-Китайского моря в 2021 году. Тогда это произошло впервые за 20 лет. 

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ГерманияПисториус, Борис
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