4 июня, 12:47
Столкновения в Судане

Авиация ВС Судана наносит удары по позициям сил спецназа в окрестностях Хартума

Al Hadath сообщает о воздушном налете армейской авиации на севере города Северный Хартум

КАИР, 4 июня. /ТАСС/. Авиация армии Судана наносит в воскресенье удары по позициям сил быстрого реагирования (спецназ) в окрестностях Хартума. Как сообщил телеканал Al Jazeera, под обстрел попали районы, расположенные к востоку от столицы.

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Телеканал Al Hadath сообщает о воздушном налете армейской авиации на севере города Северный Хартум. По его данным, операция сопровождается мощным артиллерийским обстрелом.

Столкновения между армией и спецназом идут в нескольких районах столицы. Звуки стрельбы слышны также в городе Омдурман. По информации Al Hadath, бои продолжаются и в регионе Дарфур на западе Судана. Источники канала сообщают, что в городе Кутум, расположенном в штате Северный Дарфур, где идут самые ожесточенные столкновения, число погибших за последние дни составило не менее 40, большинство из них мирные жители.

В субботу вечером истек срок действия временного гуманитарного перемирия, о котором представители конфликтующих сторон договорились на переговорах в саудовском городе Джидда. За несколько дней до этого суданская армия заявила, что приостанавливает свое участие в переговорном процессе при посредничестве Саудовской Аравии и США. Армия объяснила это решение тем, что силы быстрого реагирования нарушают условия перемирия. В частности, по утверждению Вооруженных сил Судана, спецназ отказывается выводить свои отряды из больниц и жилых помещений. 

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