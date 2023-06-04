В Стамбуле завершились переговоры Эрдогана и Столтенберга

В канцелярии турецкого лидера сообщили, что они продолжались примерно полтора часа

АНКАРА, 4 июня. /ТАСС/. Переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга завершились в воскресенье в Стамбуле.

Как сообщили журналистам в канцелярии турецкого лидера, они продолжались примерно полтора часа. По их итогам заявлений для прессы не будет.

Основной темой переговоров стал процесс вступления Швеции в НАТО. В них также принимали участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер и бывший пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. Последний, как передают турецкие СМИ, может в ближайшее время быть назначен на должность главы разведки.

Турция продолжает блокировать вступление Швеции в НАТО, в частности требуя выдачи обвиняемых в терроризме курдских активистов, которые получили в этой стране политическое убежище. В ответ в Стокгольме утверждают, что выполнили все условия Анкары для одобрения приема Швеции в НАТО, а вопрос о выдаче Турции конкретных лиц должен решать только шведский суд, этот вопрос вне компетенции правительства.