Вучич заявил, что Сербия получит второй противопожарный вертолет Ка-32 из России

Как отметил сербский лидер, это даст "огромное преимущество в эпоху климатических изменений, когда пожары происходят все чаще"

БЕЛГРАД, 4 июня. /ТАСС/. Сербия скоро получит второй противопожарный вертолет Ка-32 российского производства, он обеспечит преимущества стране в условиях стремительных климатических перемен и поможет спасать жизни. Об этом заявил в воскресенье президент республики Александар Вучич, выступая на церемонии по случаю отмечаемого в стране Дня МВД и полиции.

Говоря о техническом оснащении полицейских подразделений, он обратил особое внимание на поставки новых вертолетов для нужд полиции и спасательных служб. "Наша полиция будет лучше всего оснащена вертолетами в этой части Европы, уже сейчас она очень хорошо оснащена. Скоро мы получим второй российский вертолет "Камов", он обеспечит огромное преимущество в эпоху климатических изменений, когда пожары происходят все чаще, он точно поможет нам спасать много жизней, много имущества, много лесов, много всего", - сказал Вучич.

В 2022 году Вучич сообщил, что Сербия покупает у России два Ка-32 для защиты своей территории от пожаров. Первая из двух машин прибыла в республику в октябре 2022 года. Вучич также заявлял, что его страна намерена приобрести в 2022-2023 годах 30 вертолетов: десять H-145 производства компании Airbus, четыре Ми-35, три Ми-17, а также 11 подержанных Ми-35 у одного из государств Евросоюза.

С 2018 года по февраль 2020 года Россия в качестве военно-технической помощи передала Сербии четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, три транспортных вертолета Ми-17В-5, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", 30 танков Т-72МС и 30 бронетранспортеров БРДМ-2МС.