Вучич рассказал о ежедневном получении более 200 прямых угроз убийством

Президент Сербии заявил, что "вынужден это терпеть"

БЕЛГРАД, 4 июня. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что каждый день получает в свой адрес более 200 угроз убийством. По его словам, он вынужден терпеть это, поскольку к тому его обязывает должность президента республики.

Выступая в воскресенье на церемонии по случаю отмечаемого в стране Дня МВД и полиции, глава государства ответил на вопросы журналистов, просивших прокомментировать его акцию оппозиционеров, которые днем ранее принесли на массовый митинг протеста в Белграде куклу повешенного человека, изображавшую Вучича.

Президент отметил, что на антиправительственных демонстрациях как минимум с 2017 года постоянно появляются виселицы, по его словам, он к этому уже привык. "Моя работа - терпеть такое свинство и такие гадости. Я президент республики, моя работа - терпеть угрозы смертью, даже такие откровенные", - сказал Вучич.

"Ежедневно, я думаю, господин [глава МВД Сербии Братислав] Гашич знает, поступает только в отношении меня более 200 прямых угроз убийством. Я живу с этим, привык к этому, когда вы президент республики или заметный политический деятель, нужно научиться это терпеть", - добавил он.