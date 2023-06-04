Глава МИД Сирии передал премьеру Ирака приглашение Асада посетить Дамаск

Иракский премьер в свою очередь отметил "взаимозависимость национальной безопасности Ирака с безопасностью Сирии" и подтвердил "готовность помочь сирийскому народу в преодолении его страданий и кризисов"

КАИР, 4 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани получил в воскресенье от главы МИД Сирии Фейсала Микдада приглашение сирийского лидера Башара Асада посетить Дамаск. Об этом сообщила пресс-служба иракского премьера.

"Сирийский министр передал ас-Судани приветствие президента Башара Асада, а также приглашение посетить Дамаск, чтобы обсудить перспективы двустороннего сотрудничества и скоординировать совместные действия по укреплению безопасности и стабильности в регионе", - приводит информационный портал "Шафак ньюс" заявление пресс-службы.

В ходе переговоров с главой МИД Сирии премьер Ирака подчеркнул "взаимозависимость национальной безопасности Ирака с безопасностью Сирии" и подтвердил "готовность помочь сирийскому народу в преодолении его страданий и кризисов".

Микдад со своей стороны выразил поддержку "ключевой роли Ирака в регионе и его усилиям по укреплению отношений между арабскими странами", а также подчеркнул "стремление к совместным действиям для решения общих проблем", в частности в борьбе с наркотрафиком и терроризмом.

Глава МИД Сирии прибыл в Багдад в субботу. В ходе официального визита в воскресенье он провел переговоры с иракским коллегой, запланированы встречи с президентом Ирака Абдель Латифом Рашидом, спикером парламента Мухаммедом аль-Халбуси.