Саудовский МИД сообщил о нахождении представителей армии и спецназа Судана в Джидде

В ведомстве указали, что США и Саудовская Аравия продолжают работать над возобновлением переговоров и призывают стороны конфликта заключить новое соглашение о перемирии

ДУБАЙ, 4 июня. /ТАСС/. Представители армии Судана и сил быстрого реагирования (спецназа) по-прежнему находятся в Джидде, несмотря на фактическое прекращение переговоров между сторонами конфликта. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Саудовской Аравии, распространенном в воскресенье.

"Несмотря на формальную паузу в переговорах в Джидде и тот факт, что 3 июня истек срок пятидневного соглашения о прекращении огня, делегации армии Судана и сил быстрого реагирования остаются в Джидде", - указано в документе, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

Авторы заявления также отметили, что США и Саудовская Аравия, будучи посредниками между армией и спецназом, продолжают работать над возобновлением переговоров и призывают стороны конфликта заключить новое соглашение о перемирии.

В субботу вечером истек срок действия временного гуманитарного перемирия, о котором представители конфликтующих сторон договорились на переговорах в Джидде. За несколько дней до этого суданская армия объявила, что приостанавливает свое участие в переговорном процессе при посредничестве США и Саудовской Аравии. Армия объяснила это решение тем, что силы быстрого реагирования нарушают условия перемирия. Впоследствии Министерство иностранных дел Саудовской Аравии подтвердило приостановку переговоров.