Масштабные учения сил ПВО и авиации пройдут на севере черноморского побережья Болгарии

В течение четырех дней на зенитном полигоне будут проводиться стрельбы различных наземных и воздушных платформ по воздушным и надводным целям

СОФИЯ, 4 июня. /ТАСС/. Тактические учения с участием авиации болгарской армии и зарубежных сил ПВО стартуют в понедельник на севере черноморского побережья Болгарии в районе городов Шабла и Каварна. Участники проведут экспериментальные и боевые стрельбы на зенитном полигоне Военно-воздушных сил Болгарии, сообщил пресс-центр Министерства обороны страны.

Как сообщает пресс-центр, в течение четырех дней на полигоне будут проводиться интенсивные стрельбы различных наземных и воздушных платформ по воздушным и надводным целям.

"Основная цель учений - усовершенствование взаимодействия армейских подразделений, участвующих в совместной группировке по проведению операций по обеспечению воздушного и морского суверенитета Болгарии, по защите границы страны", - говорится в сообщении.

В учениях будут задействованы зенитно-ракетные комплексы "Оса-АКМ", "Стрела-2М" и другие по поражению воздушных целей, ракетный комплекс 9К79 "Точка" и артиллерийские формирования по поражению надводных целей. Военно-морские силы обеспечат радиолокационный контроль и радиотехническое наблюдение с двух береговых постов и двух кораблей. Будут проведены совместные боевые стрельбы с расчетами зенитно-ракетных формирований Сербии из комплексов ЗРК С-125 "Нева" и 2К12 "Куб". Боевые стрельбы проведут самолеты МиГ-29 болгарских ВВС. Всего в учениях будет задействовано 1,2 тыс. военнослужащих двух стран.

Территория учений на расстоянии до 100 км от побережья Болгарии и воздушное пространство над ней на высоте до 40 км объявлены временно опасными для судоходства и полетов.