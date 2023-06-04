Орбан назвал Эрдогана возможным посредником в урегулировании конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии отметил посредническую роль турецкого лидера при заключении зерновой сделки

БУДАПЕШТ, 4 июня. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может выступить посредником в урегулировании украинского конфликта, как он сделал это ранее при заключении зерновой сделки. Такое мнение высказал в воскресенье премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в связи с переизбранием турецкого лидера на еще один пятилетний президентский срок.

Орбан отметил, что 3 июня присутствовал в Анкаре на церемонии инаугурации Эрдогана, одержавшего победу на выборах над кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу. "Нам нужна была победа президента Эрдогана как глоток свежего воздуха в придачу к его миролюбивой позиции. Если бы он не смог победить, то на посту президента Турции оказался бы человек, выступающий за войну, и последствия этого были бы непредсказуемыми. У президента Турции есть шанс выступить посредником между украинцами и русскими, как он сделал это в отношении кризиса с поставками зерна [с Украины]", - написал Орбан в Twitter, опубликовав там же видеозапись церемонии инаугурации Эрдогана.

Ранее венгерский премьер отмечал, что дальнейшее пребывание турецкого лидера на своем посту будет иметь важное значение для стабильности в Европе и может способствовать урегулированию украинского конфликта. По мнению Орбана, победа Эрдогана обеспечивает также гарантии того, что российский газ по-прежнему будет нормально поступать по трубопроводу "Турецкий поток" в Венгрию. Кроме того, он считает, что в случае прихода к власти в Турции кандидата от оппозиции могли бы возникнуть проблемы не только с поставками газа, но и с сохранением барьеров на пути миллионов беженцев из Северной Африки и с Ближнего Востока в Европу.