Эмир Катара впервые прибудет в Узбекистан с визитом

Тамим бен Хамад Аль Тани обсудит с главой республики Шавкатом Мирзиёевым развитие политических контактов и реализацию инвестиционных проектов

ТАШКЕНТ, 4 июня. /ТАСС/. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в понедельник прибудет в Узбекистан с государственным визитом, в ходе которого обсудит с главой республики Шавкатом Мирзиёевым развитие политических контактов и реализацию инвестиционных проектов. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

"В ходе предстоящих переговоров на высшем уровне будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития узбекско-катарских многоплановых отношений. Речь идет прежде всего о продолжении активных политических контактов и культурно-гуманитарного обмена, реализации крупных инвестиционных проектов в сферах энергетики, газохимической промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Главы государств также обсудят актуальные вопросы международной политики и региональной повестки.

По итогам встречи ожидается подписание межправительственных и межведомственных документов. В пресс-службе отметили, что визит эмира Катара в Узбекистан станет первым за более чем 25-летний период дипломатических отношений между двумя государствами.