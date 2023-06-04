В Сенегале рассказали о продолжении стабилизации после крупных беспорядков

Глава МВД страны Антуан Феликс Абдулай Диом сообщил, что арестованы около 500 человек

ПРЕТОРИЯ, 4 июня. /ТАСС/. Степень напряженности в Сенегале снижается после крупных беспорядков, которые начались 1 июня по призыву лидера оппозиции Усмана Сонко к своим сторонникам выйти с протестом на улицы городов. Об этом сообщил министр внутренних дел Сенегала Антуан Феликс Абдулай Диом.

"Интенсивность демонстраций снижается, - цитирует его в воскресенье сенегальский новостной портал Seneweb. - С начала беспорядков арестованы около 500 человек. Часть из них являются членами оппозиционных партий, однако большинство - нет". Власти сообщили, что отдельные стычки произошли 3 июня в южных кварталах столицы страны Дакара. Погиб один человек, что увеличило число погибших в ходе нынешних беспорядков до 16. Однако в целом, по словам министра, ситуация нормализуется.

Военные продолжали в воскресенье патрулировать улицы Дакара. В стратегических важных точках в центральной части столицы сохраняются армейские блокпосты, развернуты танки. Усиленные наряды полиции охраняют крупнейшие торговые центры, а также АЗС. Доступ в интернет по-прежнему ограничен. Блокирован выход в социальные сети.

Одновременно Диом заявил, что Сенегал повергся атаке со стороны "темных сил". "Есть присутствие иностранного влияния [в произошедших событиях], когда нападению подверглась страна в целом", - подчеркнул глава МВД. Он отметил, что атаки были направлены на жизненно важные объекты инфраструктуры. "Стояла задача вызвать хаос", - указал он, назвав в качестве одной из целей атак объект по производству воды.

О вмешательстве внешних сил также сообщил министр туризма Сенегала Маме Мбайе Нианг. "Мы не уступим ни этим группам [протестующих], ни иностранцам, которые пришли грабить нашу страну", - заявил министр.

Суд и беспорядки

Уголовный суд Дакара в минувший четверг признал 48-летнего Сонко виновным в "растлении малолетних", сняв с него обвинения в изнасиловании и угрозе убийством. После оглашения приговора Сонко призвал своих сторонников выйти на улицы в знак протеста. В Дакаре, на юге страны и в прибрежных районах городах вспыхнули беспорядки, которые продолжались два дня. Акции протеста в некоторых местах сопровождались грабежами магазинов.

Сонко был задержан полицией в минувшую субботу на юге страны и доставлен в Дакар, где помещен под охраной в собственный дом. Лидер оппозиции отказался прибыть в суд, и приговор был объявлен в его отсутствии. Министр юстиции Сенегала заявил, что власти могут арестовать Сонко в любой момент. Как отмечает Seneweb, Сонко пока находится у себя дома под охраной сил безопасности. Власти опасаются, что его перевод в тюрьму может вызывать новый виток беспорядков.

Приговор к двум годам тюрьмы лишает Сонко возможности выставить кандидатуру на предстоящие в феврале 2024 года президентские выборы. Ранее он объявил, что намерен участвовать в выборах. Действующий президент Сенегала Маки Саль еще не сообщил, намерен ли выдвинуть свою кандидатуру.

Нынешнее судебное дело против Сонко не первое в 2023 году. Апелляционный суд в Дакаре 8 мая приговорил Сонко к шести месяцам условного лишения свободы за публичные оскорбления и клевету в адрес члена правительства.

Сонко возглавляет основанную в 2014 году партию "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство". Он участвовал в президентских выборах 2019 года и занял третье место с 16% голосов. В течение последних трех лет полиция несколько раз задерживала Сонко за нарушение общественного порядка, однако его неизменно отпускали под залог.