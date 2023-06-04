Нетаньяху назвал "черным пятном" в истории МАГАТЭ решение закрыть дело по объекту в Иране

Премьер-министр Израиля заявил, что его страна "активно отстаивает свою позицию, как публично, так и за закрытыми дверями", и что "сотрудничество в сферах безопасности и разведки между Израилем и Соединенными Штатами находится на высочайшем уровне"

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал в воскресенье решение Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) закрыть расследование дела об обогащении урана до 83,7% на одном из ядерных объектов в Иране "уступкой, сделанной под иранским давлением" и "черным пятном в послужном списке" этой организации. Соответствующее заявление премьер сделал на еженедельном заседании кабмина.

"Что касается Ирана, то он продолжает лгать МАГАТЭ. Уступка [со стороны МАГАТЭ], сделанная под иранским давлением, - черное пятно в послужном списке этой организации, - распространила канцелярия премьера его высказывания. - Слабость, которую проявляет МАГАТЭ, - послание руководству Ирана, что оно не обязано платить какую-либо цену за нарушения, и что оно может продолжать обманывать международное сообщество, пытаясь обзавестись ядерным оружием". "Если МАГАТЭ превратится в политическую организацию, то его наблюдательная деятельность в Иране не будет иметь никакого значения, равно как не будут иметь никакого значения и выпускаемые агентством доклады о ядерных разработках Ирана", - предупредил Нетаньяху.

Премьер отметил, что Израиль "активно отстаивает свою позицию, как публично, так и за закрытыми дверями", и что "сотрудничество в сферах безопасности и разведки между Израилем и Соединенными Штатами находится на высочайшем уровне". Нетаньяху добавил, что 2 июня израильский министр по вопросам стратегического планирования Рон Дермер и глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби "вернулись, завершив важный визит в США, где они подробно обсудили проблему Ирана и другие важные для национальной безопасности вопросы".

30 мая агентство Mehr со ссылкой на источники сообщило, что МАГАТЭ закрыло расследование дела об обогащении урана до 83,7% на одном из ядерных объектов в Иране. В феврале агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что инспекторы МАГАТЭ по итогам очередной проверки выяснили, что Иран якобы получил уран, обогащенный примерно до 84%. Позднее агентство Reuters со ссылкой на доклад агентства сообщило, что МАГАТЭ поддерживает контакты с Ираном, чтобы выяснить происхождение обогащенных до 83,7% частиц урана. Иран же проинформировал МАГАТЭ о возможных "непреднамеренных колебаниях" в уровне обогащения.

В марте 2023 года генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе своего визита в Тегеран провел переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. На встрече глава агентства выразил удовлетворение выработанными совместными мерами, которые, по его словам, предполагают налаживание сотрудничества между исламской республикой и МАГАТЭ.