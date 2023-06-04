Пентагон выразил обеспокоенность действиями Пекина после речи главы Минобороны КНР

Ли Шанфу ранее сообщил, что Китай намерен бороться с использованием свободы судоходства в качестве предлога для гегемонии на море

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты обеспокоены "все более рискованной деятельностью" Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщил в воскресенье журналистам пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, комментируя выступление министра обороны КНР Ли Шанфу на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла".

Ранее в воскресенье Ли Шанфу заявил, что Китай намерен бороться с использованием свободы судоходства в качестве предлога для гегемонии на море. С такими словами он выступил после случаев опасного сближения между китайскими и американскими кораблями и самолетами в районе Южно-Китайского моря.

"Мы по-прежнему обеспокоены все более рискованной и насильственной деятельностью НОАК в регионе, в том числе в последние дни", - утверждал генерал.

Как отмечает Agence France-Presse, представитель военного ведомства США высокого ранга также сообщил журналистам: "Действия говорят громче слов, и опасное поведение, которое мы наблюдаем со стороны НОАК в районе [Тайваньского] пролива, в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях и за их пределами, говорит само за себя".

Как сообщила ранее телекомпания Global News, корабль КНР приблизился к американскому эсминцу менее чем на 150 м в Южно-Китайском море. Инцидент произошел во время совместной американо-канадской миссии в Тайваньском проливе. Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США подтвердило эту информацию и утверждало, что действия китайского корабля "нарушали правила безопасного движения в международных водах".

30 мая командование также сообщило об "агрессивном маневре" китайского истребителя J-16 в отношении американского RC-135 над Южно-Китайским морем. Командование утверждало, что 26 мая самолет-разведчик Соединенных Штатов осуществлял там "регулярные безопасные операции".