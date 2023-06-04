4 июня, 15:31
Военная операция на Украине

Белый дом считает, что украинское контрнаступление будет успешным

Дмитрий Кирсанов/ ТАСС
Белый дом США
© Дмитрий Кирсанов/ ТАСС

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уверен, что "контрнаступление позволит Украине забрать у России стратегически важные территории"

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. США считают, что возможное украинское контрнаступление будет успешным. С таком оценкой выступил в воскресенье в интервью телекомпании CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Он подчеркнул, что США не планируют давать оценок по результатам контрнаступления. "Это не экзамен", - отметил Салливан. "Мы намерены поддерживать Украину в достижении как можно большего прогресса на поле боя, чтобы у нее была наиболее выгодная позиция за столом переговоров", - подчеркнул помощник президента США Джо Байдена.

"Мы уверены, что это контрнаступление позволит Украине забрать у России стратегически важные территории", - продолжил Салливан. "Мы убеждены, что украинцы добьются успехов в этом контрнаступлении", - отметил он.

Тема возможного контрнаступления украинских войск обсуждается в СМИ уже несколько месяцев, назывались разные даты. МИД РФ ранее заявлял, что открытые рассуждения стран Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияСалливан, ДжейкВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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