4 июня, 15:32
Военная операция на Украине

США заявили, что не устанавливают сроков начала переговоров по Украине

По словам помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, это зависит от хода боевых действий

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. США на данный момент не устанавливают сроков переговоров по урегулированию на Украине, такая возможность зависит от хода боевых действий. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN, вышедшем в эфир в воскресенье.

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"Я не буду устанавливать какого-то расписания, поскольку война - вещь непредсказуемая. Происходящее на поле боя будет иметь значительное влияние на происходящее за столом переговоров. Но я скажу, как говорил и президент Украины [Владимир] Зеленский, что в конце концов это закончится посредством дипломатии", - сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли переговоры по урегулированию начаться до конца 2023 года.

"США верят, что для того, чтобы мир был справедливым, он должен быть основан на фундаментальных принципах. Один из них закреплен в Уставе ООН, это принцип суверенитета и территориальной целостности", - добавил Салливан. 

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