США заявили, что не устанавливают сроков начала переговоров по Украине

По словам помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, это зависит от хода боевых действий

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. США на данный момент не устанавливают сроков переговоров по урегулированию на Украине, такая возможность зависит от хода боевых действий. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN, вышедшем в эфир в воскресенье.

"Я не буду устанавливать какого-то расписания, поскольку война - вещь непредсказуемая. Происходящее на поле боя будет иметь значительное влияние на происходящее за столом переговоров. Но я скажу, как говорил и президент Украины [Владимир] Зеленский, что в конце концов это закончится посредством дипломатии", - сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли переговоры по урегулированию начаться до конца 2023 года.

"США верят, что для того, чтобы мир был справедливым, он должен быть основан на фундаментальных принципах. Один из них закреплен в Уставе ООН, это принцип суверенитета и территориальной целостности", - добавил Салливан.