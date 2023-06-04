По словам помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, Вашингтон и Пекин стремятся к тому, чтобы "не допустить перерастания конкуренции в конфликт"

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. США не считают неизбежными конфликт или холодную войну с Китаем. Об этом сказал в воскресном интервью телекомпании CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, США и КНР стремятся к тому, чтобы "не допустить перерастания конкуренции в конфликт". "Одним из ключевых элементов является то, что наряду с интенсивной конкуренцией мы поддерживаем интенсивную дипломатию", - отметил Салливан, напомнив, что 10-11 мая он провел встречу с главой канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), членом Политбюро ЦК КПК Ван И.

"Мы надеемся, что в ближайшие месяцы эта работа продолжится, и высокопоставленные представители США будут взаимодействовать со своими китайскими коллегами", - указал Салливан, выразив надежду на то, что эти контакты поспособствуют проведению встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. "Мы уверены, что нельзя говорить о неизбежности конфликта или холодной войны между Соединенными Штатами и Китаем", - подчеркнул помощник американского лидера.