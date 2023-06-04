4 июня, 16:35
Военная операция на Украине

СМИ: Бельгия потребует от Киева объяснить использование ее оружия в Белгородской области

Артем Геодакян/ ТАСС
© Артем Геодакян/ ТАСС

По информации газеты France Soir, поставленное Украине оружие запрещено использовать сторонним лицам и на территории России

ТАСС, 4 июня. Власти Бельгии в ближайшее время отправят запрос Киеву с требованием объяснить факт использования бельгийского оружия при атаке на Белгородскую область. Об этом в воскресенье сообщила газета Le Soir со ссылкой на источники.

Читайте также
Что известно об отмене режима КТО в Белгородской области

По их информации, министр обороны страны Людивин Дедондер и глава МИД Аджа Лябиб подчеркнули, что поставленное Киеву оружие не разрешено использовать сторонним лицам и на территории Российской Федерации.

"Эти поставки предназначены для украинских вооруженных сил для защиты своей территории и своего населения, - передает газета слова Дедондер. - Это прямо указано в документах, сопровождающих каждую поставку".

3 июня газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что напавшая в конце мая на Белгородскую область украинская диверсионно-разведывательная группа использовала поставленные Западом вооружения, среди которых были произведенные в Бельгии и Чехии винтовки. 

Теги:
БельгияУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация