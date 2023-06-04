СМИ: Бельгия потребует от Киева объяснить использование ее оружия в Белгородской области

По информации газеты France Soir, поставленное Украине оружие запрещено использовать сторонним лицам и на территории России

ТАСС, 4 июня. Власти Бельгии в ближайшее время отправят запрос Киеву с требованием объяснить факт использования бельгийского оружия при атаке на Белгородскую область. Об этом в воскресенье сообщила газета Le Soir со ссылкой на источники.

По их информации, министр обороны страны Людивин Дедондер и глава МИД Аджа Лябиб подчеркнули, что поставленное Киеву оружие не разрешено использовать сторонним лицам и на территории Российской Федерации.

"Эти поставки предназначены для украинских вооруженных сил для защиты своей территории и своего населения, - передает газета слова Дедондер. - Это прямо указано в документах, сопровождающих каждую поставку".

3 июня газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что напавшая в конце мая на Белгородскую область украинская диверсионно-разведывательная группа использовала поставленные Западом вооружения, среди которых были произведенные в Бельгии и Чехии винтовки.