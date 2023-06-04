Греция эвакуирует около 80 мигрантов с острова на реке Эврос

Туда направили катер специального подразделения по борьбе со стихийными бедствиями

АФИНЫ, 4 июня. /ТАСС/. Греческие пограничники начали в воскресенье эвакуировать около 80 нелегальных мигрантов с острова на реке Эврос, по которой проходит граница с Турцией. Об этом сообщил телеканал ΕΡΤ1.

По его сведениям, власти начали операцию по перевозке на греческую сторону мигрантов, которые находятся на речном островке уже в течение четырех дней. К острову направлен катер специального подразделения по борьбе со стихийными бедствиями для того, чтобы снять мигрантов, среди которых много детей. В операции также участвуют пограничники и силы Агентства ЕС по контролю границ Frontex, а также отделение греческого Красного Креста из города Орестиада. Как сообщается, мигранты чувствуют себя хорошо.

Председатель местной общины Марасия Йоргос Карапатзакис сообщил телеканалу, что мигрантов примерно от 50 до 80 человек. "Когда мы приближаемся поближе, чтобы посмотреть, что происходит, то они поднимают на руки маленьких детей и приветствуют нас", - сказал он. По его словам, нет ощущения, что эти мигранты находятся в безвыходном положении.

"Власти Греции принимают необходимые меры для предотвращения любого незаконного проникновения иностранцев в страну с точки зрения национального, европейского и международного права, - сообщила в воскресенье пресс-служба греческого правительства. - В последние дни низкий уровень воды в реке Эврос благоприятствует нелегальному переходу мигрантов через островки, находящиеся как на греческой, так и на турецкой территории".

По данным пресс-службы, правительство Греции обратилось к правительству Турции с "просьбой координировать действия пограничных органов и предотвращать незаконные переходы" границы.