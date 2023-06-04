СМИ: сирийские курды передали Багдаду 50 бывших боевиков ИГ иракского происхождения

Как сообщило агентство Firat, вместе с ними выехали свыше 170 членов семей, проживавших на территории спецлагеря Эль-Холь

БЕЙРУТ, 4 июня. /ТАСС/. Группа из 50 бывших наемников иракского происхождения, воевавших в рядах террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), перемещена из спецлагеря Эль-Холь на севере Сирии в Ирак. Об этом сообщило в воскресенье агентство Firat со ссылкой на источник в командовании курдских формирований "Силы демократической Сирии" (СДС).

"Находившиеся в заключении боевики, которые были взяты в плен в ходе военных действий против ИГ на северо-востоке Сирии, переданы иракским властям", - указал источник. По его информации, вместе с ними в Ирак выехали свыше 170 членов семей, проживавших на территории лагеря.

В 2022 году Эль-Холь покинуло 200 бывших террористов, воевавших в Сирии, которые вернулись в Ирак вместе со своими семьями, чтобы проживать под контролем властей в провинции Анбар. Другая группа из 800 сторонников ИГ с их семьями была перемещена в специальный лагерь Эль-Джадаа близ иракского города Мосул.

В марте на вертолетах ВВС США несколько десятков заключенных из числа бывших членов ИГ были переброшены из тюрем на две американские базы на востоке Сирии. Как сообщила газета Al Watan, боевики были направлены туда для прохождения переподготовки под руководством инструкторов США с тем, чтобы затем влиться в состав марионеточных формирований под названием "Джейш аль-Ашаир", которые используются для проведения операций против правительственных сил и диверсий.

Бывшие члены ИГ пополнили также состав бригады "Магавир ас-Саура" сирийской вооруженной оппозиции, которая размещена на базе западной коалиции в Эт-Танфе на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании.

С 2015 года командование США создало на северо-востоке Сирии в подконтрольных курдам районах девять баз. В Дамаске рассматривают американское военное присутствие "как незаконную оккупацию, которая сопровождается грабежом природных богатств, принадлежащих сирийскому народу".