МИД Узбекистана: Ташкент и Анкара готовы "мобилизовать все усилия" для развития отношений

Министр иностранных дел Бахтиер Саидов пригласил турецкого коллегу Хакана Фидана посетить страну с официальным визитом

ТАШКЕНТ, 4 июня. /ТАСС/. Узбекистан и Турция готовы приложить максимум усилий для развития сотрудничества между странами. Об этом сообщил глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов по итогам телефонного разговора с новым министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

"Провел телефонный разговор с моим дорогим братом Хаканом Фиданом и поздравил его с назначением на пост министра иностранных дел Турции <...> отметили готовность мобилизовать все наши усилия для дальнейшего развития узбекско-турецких отношений", - написал Саидов в своем Telegram-канале.

В ходе беседы глава МИД пригласил коллегу посетить Узбекистан с официальным визитом.

Ранее, 28 мая, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил президента Турции Тайипа Эрдогана с "исторической победой" на выборах, отметив, что она свидетельствует о поддержке турецким народом проводимых реформ. В начале мая оба лидера высказались за углубление стратегического партнерства и скорейшую реализацию ряда приоритетных инвестиционных проектов в Узбекистане с участием ведущих компаний Турции.