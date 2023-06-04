В Армении заявили, что участие страны в ОДКБ создает определенные проблемы

Секретарь Совбеза республики Армен Григорян при этом отметил, что членство в Организации Договора о коллективной безопасности не ограничивает сотрудничество с другими странами

ЕРЕВАН, 4 июня. /ТАСС/. Членство Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создает определенные проблемы, но не ограничивает сотрудничество с другими странами. Об этом заявил в воскресенье в эфире Общественного ТВ Армении секретарь Совбеза республики Армен Григорян.

"Участие Армении в ОДКБ создает определенные проблемы, но не ограничивает сотрудничество с разными странами. Мы интенсивно работаем с западными партнерами и будем продолжать эту работу. <…> Есть много стран, с которыми мы ведем интенсивные переговоры о закупке оружия, с некоторыми из них у нас уже есть результаты, с другими еще ведутся переговоры", - сказал Григорян.