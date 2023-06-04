В Париже разрешили съемку противников пенсионной реформы с беспилотников

Протестная акция запланирована на 6 июня

ПАРИЖ, 4 июня. /ТАСС/. Парижская полиция получила разрешение на съемку и передачу изображений участников протеста против пенсионной реформы, запланированного на 6 июня во французской столице. Об этом префектура полиции Парижа сообщила в воскресенье вечером.

"Указ номер 2023-00630 разрешает префектуре полиции снимать, записывать и передавать изображения с помощью дронов в рамках межпрофсоюзного собрания 6 июня 2023 года с 10 утра до 7 вечера", - сообщила префектура в Twitter.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что для обеспечения порядка в ходе манифестаций против пенсионной реформы, которые пройдут 6 июня по всей стране, будет задействовано 11 тыс. полицейских и жандармов, из которых 4 тыс. будут развернуты в Париже. Он также предупредил, что разведслужбы МВД ожидают участия в акциях представителей ультралевых организаций, прибывших из-за рубежа.

Ранее газета Le Figaro со ссылкой на данные полиции сообщила, что по всей Франции 6 июня ожидается участие от 400 тыс. до 600 тыс. человек в акциях протеста против пенсионной реформы. Из них 40-70 тыс. человек намерены протестовать в Париже. При этом в МВД допускают, что среди них может быть до 1 тыс. радикальных элементов. Это будет уже 14-й по счету день массового протеста против правительственного закона, предполагающего повышение пенсионного возраста. Манифестации, как ожидается, пройдут более чем в 200 французских коммунах.