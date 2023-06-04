Сирийская оппозиция заявила о готовности возобновить прямые переговоры с Дамаском

Оппозиционный Сирийский комитет по переговорам подчеркнул "необходимость достижения урегулирования в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН от 2015 года, которая включает в себя дорожную карту политического решения кризиса"

БЕЙРУТ, 4 июня. /ТАСС/. Оппозиционный Сирийский комитет по переговорам (СКП) готов возобновить диалог с Дамаском после участия президента республики Башара Асада в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) 19 мая. Об этом, как сообщил в воскресенье телеканал Rudaw, говорится в заявлении СКП после двухдневного совещания оппозиционных фракций в Женеве.

"Активизация усилий братских и дружественных государств по сирийскому досье создает благоприятную атмосферу для вступления в прямые переговоры с правительством", - сказано в документе. В нем подчеркивается "необходимость достижения урегулирования в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН от 2015 года, которая включает в себя дорожную карту политического решения кризиса".

СКП был создан в 2018 году для участия в работе Конституционного комитета Сирии (ККС). В его состав входят представители Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил, Национального координационного комитета, а также оппозиционных платформ, базирующихся в Каире и Москве.

В состав ККС, сформированного в соответствии с резолюцией, которая была принята 31 января 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога, входят 150 человек: по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданского общества. Малая группа комитета включает 45 человек (по 15 делегатов от каждого из трех сегментов). ККС призван выработать рекомендации по внесению поправок в конституцию республики, после чего в Сирии будут проведены всеобщие выборы под эгидой ООН.

Седьмой раунд заседаний этого органа был сорван из-за разрушительного землетрясения, произошедшего 6 февраля. Специальный посланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен ранее признал, что "между участниками диалога в Женеве по-прежнему сохраняются ключевые разногласия и взаимное недоверие, что не позволило им перейти к обсуждению проектов конституционной реформы".

Теперь, после восстановления членства Сирии в ЛАГ, норвежский дипломат считает, что "дипломатическая активность в регионе может привести к сдвигу в усилиях по поиску политического решения".