Попытки ДРГ прорваться в Новую Таволжанку и мирный план Индонезии. События вокруг Украины

Диверсионные группы в воскресенье пытались вновь проникнуть на территорию Белгородской области, на этот раз через реку в районе Новой Таволжанки. По данным Минобороны РФ, по ним был нанесен удар, диверсанты отброшены. Кроме того, Украина продолжала обстреливать Шебекино, а также территорию Донецкой Народной Республики (ДНР).

Украинские власти не перестают заявлять о готовящемся контрнаступлении и необходимости новых поставок вооружений.

При этом несколько стран призывают к коллективным усилиям по прекращению конфликта на Украине. В частности, на конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре была представлена мирная инициатива Индонезии. Ее план предусматривает разведение сил на 15-километровое расстояние, создание демилитаризованной зоны и размещение миротворцев ООН. Однако в Киеве это предложение уже отвергли.

ТАСС собрал основные события вокруг Украины за два дня.

Ход спецоперации

Потери Киева за двое суток на южнодонецком и запорожском направлениях составили около 385 человек, на купянском - порядка 160, на краснолиманском - свыше 150, следует из сводок Минобороны РФ. На донецком направлении, по информации министерства, Украина потеряла порядка 420 человек, на херсонском - 65.

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинские самолет Су-27 и вертолет Ми-8 в ДНР, а также перехватили четыре ракеты Storm Shadow, 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Ураган", две тактические ракеты "Точка-У".

Высокоточным оружием в районе Днепропетровска был уничтожен цех по сборке украинских беспилотников. Кроме того, ВС РФ поразили полевой лагерь украинского националистического формирования в районе населенного пункта Старая Покровка Харьковской области.

Ситуация в Белгородской области

Украинские войска продолжали на выходных обстреливать Шебекино в Белгородской области. Так, согласно данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, ВСУ выпустили 3 июня по Шебекинскому городскому округу 519 единиц различных боеприпасов, в результате обстрелов два человека погибли.

Кроме того, в воскресенье он сообщил, что диверсионно-разведывательные группы зашли в село Новая Таволжанка. Позднее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения Западного военного округа и пограничной службы ФСБ выявили попытку диверсантов проникнуть через реку в районе Новой Таволжанки Белгородской области, по ним был нанесен артиллерийский удар, в результата чего диверсанты отошли.

Гладков также рассказал, что готов встретиться на пункте пропуска "Шебекино" с диверсантами ради спасения российских пленных, если те еще живы.

Мирные инициативы

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил на конференции в Сингапуре план мирного урегулирования конфликта на Украине, который включает, в частности, прекращение огня, создание демилитаризованной зоны и размещение миротворцев ООН.

Комментируя эту инициативу, пресс-секретарь украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что она не сработает, так как это поможет российским войскам выиграть время. Николенко подчеркнул, что долговременный мир на Украине возможен исключительно на основе "формулы мира" украинского президента Владимира Зеленского.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся на этой неделе публикации о предложении Франции провести мирный саммит по Украине в Париже. Он указал, что российский лидер остается открытым к любым контактам, которые позволят мирными средствами добиться целей специальной военной операции, но Запад не дает такой возможности. При этом Песков подчеркнул, что Франция не может быть модератором украинского урегулирования, поскольку является де-факто участником этого конфликта на стороне Киева.

Контрнаступление Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью газете The Wall Street Journal, что грядущее контрнаступление может пойти совершенно по разным сценариям, добавив, что оно может дорого обойтись Украине. Кроме того, касаясь вопроса НАТО, Зеленский отметил, что если Киеву на саммите в Вильнюсе не дадут сигнал о готовности принять ее в Североатлантический альянс, то Украина не будет представлена на этом мероприятии.

При этом США считают, что возможное украинское контрнаступление увенчается успехом. Об этом, в частности, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В Киеве же при этом настаивают на новых поставках вооружения, чтобы начать контрнаступление. На это указал заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква. А Зеленский в интервью изданию The Wall Street Journal сообщил, что Украине необходимы 50 систем противоракетной обороны Patriot.