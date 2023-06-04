На территорию Греции перевезли с острова Эврос 91 мигранта

В пресс-службе Греческой полиции сообщили, что им предоставили одежду, еду и оказали первую помощь

АФИНЫ, 4 июня. /ТАСС/. В ходе спасательной операции в воскресенье на территорию Греции был перевезен 91 нелегальный мигрант с острова Эврос на границе с Турцией. Об этом сообщила пресс-служба Греческой полиции (ЭЛАС).

По ее словам, сотрудниками пограничного отдела полицейского управления города Орестиада при содействии Отряда специального подразделения по борьбе со стихийными бедствиями и в присутствии должностных лиц Агентства ЕС по контролю границ Frontex был обнаружен 91 нелегал на островке в русле реки Эврос. Это - 32 мужчины, 25 женщин и 34 несовершеннолетних. "Были немедленно предприняты скоординированные действия по спасению мигрантов. На месте проведения операции присутствовала команда греческого Красного Креста, чтобы оказать помощь в случае необходимости", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что, как было установлено, мигрантов доставил на территорию Греции посредник, который перевез их с противоположного [турецкого] берега на лодке и бросил на острове.

"Греческие власти немедленно предоставили спасенным одежду, еду и оказали первую помощь. Все они находятся в добром здравии. Мигранты будут переданы в центр по приему нелегальных мигрантов Орестиады для дальнейших процедур в соответствии с действующим законодательством", - подчеркнула полиция.

Обращение к правительству Турции

"Власти Греции принимают необходимые меры для предотвращения любого незаконного проникновения иностранцев в страну с точки зрения национального, европейского и международного права, - сообщила в воскресенье пресс-служба греческого правительства. - В последние дни низкий уровень воды в реке Эврос способствует нелегальному переходу мигрантов через островки, находящиеся как на греческой, так и на турецкой территории. На таком островке в греческой части оказалось около 80 мигрантов".

По словам пресс-службы, правительство Греции обратилось к правительству Турции, которое в субботу было приведено к присяге, с "просьбой координировать действия пограничных органов и предотвращать незаконные переходы" границы.