Венгрия и Турция договорились о взаимной поддержке в НАТО

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто после телефонного разговора со своим новым турецким коллегой Хаканом Фиданом заявил, что они заверили друг друга в приверженности развитию стратегического партнерства между двумя странами

БУДАПЕШТ, 4 июня. /ТАСС/. Венгрия и Турция условились поддерживать друг друга в НАТО. Об этом сообщил в воскресенье министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам телефонного разговора со своим новым турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Это был первый день Фидана на посту главы МИД после объявления нового состава правительства Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, переизбравшимся на пост президента республики по итогам прошедших в мае выборов. Ранее Фидан возглавлял турецкую разведку. "Я, конечно, поздравил его и рассказал, как сильно мы желали победы президента Эрдогана. Мы заверили друг друга в приверженности развитию стратегического партнерства между двумя странами и договорились продолжать взаимную поддержку в НАТО", - написал венгерский министр на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Переговоры в Анкаре

Сийярто не пояснил, почему союзникам понадобилась взаимная поддержка в Североатлантическом альянсе, но Венгрия и Турция остаются единственными членами этой организации, которые пока не ратифицировали документы о присоединении к ней Швеции и находятся из-за этого под сильным давлением со стороны других государств. Вопрос о вступлении скандинавской страны в НАТО обсуждался в воскресенье Эрдоганом и прибывшим в Анкару генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом. Фидан присутствовал на этой встрече.

Столтенберг заявил по ее итогам, что Швеция выполнила требования Турции в рамках трехстороннего меморандума и имеет право на вступление в НАТО. Он также выразил надежду на то, что турецкий парламент одобрит шведскую заявку до саммита альянса, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Турция продолжает блокировать вступление Швеции в НАТО, требуя, в частности, выдачи обвиняемых в терроризме курдских активистов, которые получили в этой стране политическое убежище.

Позиция Венгрии

Венгерский парламент также не торопится с ратификацией документов о вступлении Швеции в НАТО. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил 23 мая, что его страна пока не готова рассматривать этот вопрос, поскольку между Будапештом и Стокгольмом сохраняются серьезные разногласия. По его мнению, их следует урегулировать до вступления Швеции в НАТО, чтобы "не привносить конфликты в альянс".

Правительство страны, а также депутаты парламента выражали недовольство в связи с тем, что в последние годы шведские политики регулярно выдвигали против Венгрии необоснованные обвинения в отходе от демократии и требовали блокировки причитающихся ей средств Евросоюза.

27 марта парламент Венгрии подавляющим большинством голосов одобрил ратификацию соглашения о вступлении Финляндии в НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Венгерское правительство ранее заявляло, что поддерживает прием Швеции в альянс, однако обеспокоенность депутатов необходимо устранить. Финляндия и Швеция подали свои заявки 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.

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